Arrestan a Kiefer Sutherland por presunta amenaza de muerte a conductor de Uber

El reconocido artista de Hollywood quedó bajo custodia policial luego de un incidente.

Javiera Rivera

Arrestan a Kiefer Sutherland por presunta amenaza de muerte a conductor de Uber / Simon Ackerman

El actor canadiense Kiefer Sutherland fue arrestado luego de ser acusado de amenazar de muerte a un conductor de Uber durante un incidente ocurrido recientemente en Estados Unidos (EE.UU.)

De acuerdo con la versión preliminar, el protagonista de la serie 24 habría protagonizado una discusión con el chofer, a quien presuntamente le exigió que se detuviera mientras lo amenazaba con matarlo.

La situación motivó la intervención policial y derivó en la detención del actor.

Hasta ahora, no se han entregado mayores detalles sobre el contexto exacto del altercado ni sobre el estado del conductor involucrado. Tampoco se ha informado oficialmente si Sutherland enfrentará cargos formales o si quedó en libertad tras el arresto.

Sutherland alcanzó reconocimiento mundial por su papel como el agente antiterrorista Jack Bauer en la serie de suspenso 24, emitida por Fox durante ocho temporadas.

La producción obtuvo una veintena de premios Emmy a lo largo de su emisión, incluidos galardones de actuación que recayeron en el propio actor. En 2012, la historia fue retomada en una miniserie de 12 episodios titulada 24: Vive otro día, que marcó el regreso del personaje a la televisión.

Por ahora, el caso se encuentra en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más antecedentes sobre el procedimiento y las eventuales acciones judiciales que podrían derivarse del incidente.

