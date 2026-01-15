No hay dudas de que Egipto es uno de los países más llamativos a la hora de hablar de turismo, específicamente por las atracciones culturales que ofrece Giza, a solo minutos de El Cairo.

Cada año, son millones de personas de diversos países las que llegan al país africano, atraídas principalmente por las pirámides, la Gran Esfinge, los templos, los museos, sus valles y sus montes.

Y si bien las restricciones impuestas por la nación, agudizadas por temas de identidad y cultura, son bastante estrictas, recientemente se vivió un verdadero hito en cuanto a la permisividad de exhibición.

El streamer estadounidense IShowSpeed consiguió un acceso único e histórico para transmitir en directo desde los pasadizos internos de la Pirámide de Giza.

Mientras Darren Watkins (nombre real del creador de contenido) recorría únicamente junto a su equipo y los respectivos guías la maravilla del mundo, las imágenes transmitidas como nunca antes nos dejaban ver la imponente edificación.

Pasillos estrechos, cámaras históricas cargadas de significados, corredores inclinados y conductos reducidos construidos con bloques masivos de caliza y granito de varias toneladas hace más de 4.500 años eran parte del panorama que asombró a más de 48.6 millones de espectadores en vivo (solo en YouTube).

🚨WATCH: iShowSpeed gives a rare look into just how much effort goes into his live streaming setup — all while still live.



From an exclusive position in Egypt, he shows off a stunning view of the Pyramids of Giza pic.twitter.com/t898QRotaj — richo (@richo) January 15, 2026

Preparativos y anuncio previo

Speed inició el directo tras anunciar en X su visita a las pirámides de Egipto, un evento que rápidamente captó la atención de sus seguidores y las redes sociales en general. Además, el sitio fue completamente despejado de turistas para un recorrido privado exclusivo.

Además de explorar en solitario algunos sectores internos, tocando piedras y reaccionando con asombro mientras leía el chat, mostró áreas externas como esfinges y tumbas con formas de estatuas egipcias tradicionales, elevando la experiencia a un nivel inédito.

También realizó actividades complementarias como volar en parapente sobre las pirámides durante la transmisión, invirtiendo más de $200.000 dólares para esta producción única.​

Al finalizar, IShowSpeed expresó profunda gratitud por este hito, consciente de llevar a millones un vistazo en tiempo real a un monumento reconocido e histórico, pero envuelto en misterio y siempre muy llamativo por verlo desde una perspectiva diferente.

La emisión, pionera en la historia del streaming desde sitios patrimoniales, demuestra la influencia de figuras digitales en abrir puertas a maravillas ancestrales y temáticas culturales, atrayendo atención masiva y posicionando Egipto en el radar juvenil.