Confirman demolición de casona con casi 70 años de historia en Viña del Mar: se construirá mirador y paseo

La tradicional Casona Cunningham, ubicada en el borde costero de Viña del Mar, específicamente en avenida Borgoño, dirá adiós para siempre.

El martes, el Concejo Municipal aprobó la adjudicación de la licitación pública para la demolición de la propiedad, diseñada en 1957 por el arquitecto italiano Arnaldo Barison.

La idea es que el lugar sea destinado a un nuevo mirador escénico y paseo, dejando atrás un historial marcado por okupas que han dañado el inmueble e incluso provocado riesgo de incendio.

De tal forma, el municipio dijo que se habilitarán terrazas, miradores, escalas, rampas de acceso universal, cafetería y baños públicos que serían operados por terceros. En total, el terreno abarca 2.200 metros cuadrados.

Eso sí, el fin de la “Casa Roja”, abandonada desde el 2009, también ha despertado cuestionamientos.

En detalle, solo se dejaría en pie el muro frontal. “Se ve que se borrará todo. Quedará alguna fundación, algún muro. Pero la casa como expresión de la arquitectura de la mitad del siglo XX no existirá”, cuestionó Gonzalo Abarca, profesor del magíster de Patrimonio de la Universidad de Valparaíso (vía El Mercurio).

“Esos techos levantados, el muro revestido en ladrillo como elementos del lenguaje arquitectónico, desaparecen para transformarse en una terraza”, siguió la misma voz.

Municipalidad de Viña del Mar Ampliar

Pese a que representa una etapa “tardía y menos historicista de Barison”, Pablo García, profesor de Historia del Arge y Patrimonio de la U. Católica de Valparaíso, considera: “lamentable que se derrumbe gran parte de la casa, porque no se ha hecho una recuperación histórica tan profunda de Barison y Schiavon”.

“A fin de año ya deberíamos tener los procesos de demolición y de preparación del terreno terminados con este contrato y, en paralelo, esperamos en los próximos meses subir la licitación para que llegue el próximo concesionario y empezar los procesos de habilitación del lugar”, explicó esta semana la alcaldesa Macarena Ripamonti.