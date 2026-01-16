Durante las últimas horas, Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de una intervención militar en Irán, en caso de que el régimen continúe utilizando la fuerza contra las protestas que se desarrollan en distintas zonas del país. Así lo señalaron representantes estadounidenses ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un contexto marcado por denuncias de represión masiva y miles de víctimas.

En conversación con ADN Hoy, el director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, Haizam Amirah Fernández, explicó que el escenario actual sigue siendo difícil de dimensionar debido a las restricciones impuestas por Teherán.

“Falta mucha información, precisamente por la fuerte restricción de las comunicaciones que ha impuesto el régimen iraní. Lo que sí sabemos es que desde finales de diciembre se están produciendo movilizaciones extendidas por todo el país, donde confluyen varios elementos que parecen estar movilizando a un número importante de ciudadanos y ciudadanas iraníes”, señaló.

Según el analista, el malestar responde a factores estructurales que se repiten en el tiempo. “Por un lado, el malestar por la situación económica y las penurias que atraviesa el país; por otro, la falta de libertades y la desconexión entre el régimen que gobierna Irán y una parte importante de la sociedad, especialmente una sociedad joven”, indicó, recordando que protestas similares ya se habían registrado en 2009, tras acusaciones de fraude electoral.

“El régimen iraní ha logrado contener y sofocar esas protestas mediante distintas tácticas. La represión dura es una de las más evidentes, pero también la fragmentación de los actores sociales, que con frecuencia carecen de suficiente apoyo, peso y capacidad aglutinadora para cuestionar la supervivencia del régimen”, afirmó.

Consultado por las diferencias entre las protestas actuales y las anteriores —y ante cifras que hablan de miles de muertos—, el investigador advirtió que aún es prematuro sacar conclusiones definitivas. “Todavía falta información para tener una imagen completa: saber la dimensión real de las protestas, quiénes participan, si existe un elemento aglutinador y cuál ha sido el verdadero costo humano de la represión”, sostuvo.

“Una de las diferencias es el contexto geopolítico en el que se encuentra Irán”, marcado por el segundo mandato de Donald Trump, que actúa de forma muy decidida y asertiva, incluso al margen de consensos y normas internacionales”, explicó, citando también tensiones recientes en Venezuela y Groenlandia.

En ese marco, el analista incorporó el rol de Israel y su actual gobierno. “Aquí se suma otro actor clave: Israel y el gobierno liderado por Benjamín Netanyahu. Netanyahu lleva más de tres décadas pidiendo a Estados Unidos que ataque y bombardee Irán para derrocar al régimen o incluso colapsar el Estado iraní”, señaló, recordando que el principal argumento ha sido la supuesta cercanía de Teherán a obtener armamento nuclear.

“La probabilidad de que se convierta en un conflicto mayor, si hay un ataque estadounidense e israelí contra Irán, es muy alta”, afirmó, destacando además el peso estratégico del país persa.

“Irán es un actor clave por su territorio, su población —más de 80 millones de habitantes—, sus recursos energéticos y su capacidad militar. Una acción militar mal calculada podría generar una enorme inestabilidad en la principal región productora de petróleo y gas del mundo”, concluyó.