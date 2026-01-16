¿Oportunidad para el corredor humanitario? Kast alista debut en la arena internacional en Foro Económico de Panamá

El próximo 28 de enero de 2026, el Presidente Electo de Chile, José Antonio Kast, tendrá su estreno oficial en la escena diplomática global durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, con sede en Panamá. La cita representa una oportunidad estratégica para que el líder republicano establezca contacto directo con sus pares regionales y comience a despejar las dudas sobre su ambiciosa propuesta de un corredor humanitario hacia Venezuela.

El viaje se da en un momento complejo para la diplomacia vecinal, luego de que el presidente de Perú, José Jeri, rechazara la idea del corredor alegando estrictas razones de seguridad nacional. Ante este obstáculo, Kast podría centrar su agenda en reuniones bilaterales con Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), actores cuyas naciones son piezas geográficas y políticas indispensables para la viabilidad de cualquier ruta de retorno terrestre hacia el Caribe.

Relaciones con Brasil y el factor ideológico

Uno de los encuentros que genera mayor expectación es el que podría sostener con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Históricamente, Chile y Brasil han mantenido una relación comercial sólida; no obstante, el cambio de signo político en el gobierno chileno tras la victoria de Kast supone un desafío para la continuidad de este vínculo. La participación de ambos en Panamá será clave para medir la disposición de Brasilia de mantener el pragmatismo económico por sobre las diferencias doctrinarias.

Despliegue del equipo económico

Kast no viajará solo. La comitiva estará integrada por Jorge Quiroz, jefe del programa económico y quien, para la fecha del foro, ya debería estar ratificado como el futuro ministro de Hacienda. Quiroz tendrá un rol protagónico como expositor en el panel “Panorama Económico de América Latina y el Caribe: entre la Estabilidad y el Crecimiento”, donde se espera que delinee las bases de la política fiscal y de inversión que marcarán el inicio de la administración republicana.

El éxito de Kast en Panamá dependerá de su capacidad para transformar su programa de gobierno en una oferta de colaboración regional que logre seducir a mandatarios que, hasta ahora, han mirado con cautela su llegada a La Moneda.

Hasta el momento, desde la oficina del presidente electo no han contestado si confirman su participación, pero el nombre de José Antonio Kast y de Quiroz figuran en la agenda del evento.