Tras denuncia de Carlos Caszely : Super de Salud y Banmédica confirman plazo real para devolver cobros excesivos

La Isapre Banmédica salió al paso de las críticas formuladas por Carlos Caszely, quien denunció públicamente que la devolución de cobros excesivos a su favor se realizaría en cuotas tan bajas que el proceso podría extenderse por décadas.

Desde la aseguradora aclararon que el plan de pagos aplicado al exfutbolista se ajusta estrictamente a lo establecido en la llamada Ley Corta de Isapres y que, en su caso, el plazo máximo es de cinco años.

Según explicó Banmédica, el proceso de devoluciones comenzó en diciembre de 2024, luego de que la Corte Suprema calificara como indebidos ciertos cobros realizados a afiliados y exafiliados. La ley fija un plazo general de hasta 13 años para cumplir con estas restituciones, pero establece tramos diferenciados según edad, beneficiando a las personas mayores con períodos más acotados.

En ese marco, la isapre precisó que todos los afiliados y exafiliados entre 65 y 80 años, tramo en el que se encuentra Caszely, reciben sus devoluciones en un máximo de 60 pagos mensuales, es decir, cinco años. Para quienes superan los 80 años, el plazo se reduce aún más, con un tope de 24 meses.

“La isapre ya se puso en contacto con el afiliado para aclarar sus dudas, detallar el monto total a devolver y los plazos que por edad le corresponden”, señaló la institución, descartando que el proceso se extienda por 64 años, como se interpretó tras la denuncia pública.

En la misma línea, la Superintendencia de Salud respaldó la explicación entregada por Banmédica. El organismo fiscalizador indicó que, conforme a la ley, el plan de devolución de Caszely contempla 60 meses y finalizará en noviembre de 2029. Además, aclaró que el sistema considera pagos progresivos, con cuotas iniciales más bajas que aumentan gradualmente.

El organismo estatal añadió que, hasta ahora, el afiliado acumula 13 cuotas en excedentes, las que serán depositadas a fines de enero dentro del proceso anual de pago, sumándose a un anticipo de $24 mil informado por la isapre en diciembre pasado. Finalmente, recordó que mientras las isapres no salden completamente estas deudas, la ley les prohíbe retirar utilidades.