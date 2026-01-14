Donald Trump confirma “largo” contacto telefónico con Delcy Rodríguez: “Es una persona estupenda”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una “larga” conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer contacto directo entre ambos desde su nombramiento.

Según explicó, el diálogo abordó distintos temas de la relación bilateral y se desarrolló en un tono positivo.

Desde el Despacho Oval, Trump valoró el intercambio y destacó la relación con la autoridad venezolana. “Acabamos de tener una conversación excelente hoy, y ella es una persona estupenda”, afirmó, señalando que han trabajado “muy bien” en los recientes acercamientos entre ambos gobiernos.

“En un marco de respeto mutuo”

La llamada se produjo en un contexto marcado por la detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y la posterior asunción de Rodríguez como presidenta encargada. En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lidera las gestiones con el Ejecutivo venezolano.

Aunque inicialmente no hubo confirmación oficial desde Caracas, Rodríguez se refirió posteriormente al contacto en redes sociales.

“Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo”, señaló, indicando que se abordó “una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos” y asuntos pendientes entre ambos gobiernos.