;

Acuerdo entre médicos y dirección permite retomar funcionamiento normal en Hospital El Carmen

El trato contempla formalización de contratos, optimización de recursos y reprogramación de prestaciones pendientes para la comunidad usuaria.

Martín Neut

Fin movilización Hospital El Carmen de Maipú

Fin movilización Hospital El Carmen de Maipú

Tras una semana de tensión, el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada anunció el fin de la movilización de médicos honorarios, luego de un acuerdo alcanzado entre el Capítulo Médico HEC, el Colegio Médico Regional Santiago, el Servicio de Salud Metropolitano Central y la dirección del hospital.

En su comunicado, la institución destacó que el entendimiento permite “retomar el normal funcionamiento del hospital” y aseguró que la prioridad sigue siendo “resguardar la continuidad de la atención de salud de la población de Maipú y Cerrillos, especialmente de los pacientes más vulnerables”.

Revisa también:

ADN

La dirección precisó que las medidas adoptadas forman parte de un “proceso de optimización administrativa y financiera, ajustado a la normativa vigente, orientado a corregir inequidades y avanzar en la formalización del empleo, incluyendo el traspaso en curso de médicos desde honorarios a contrata”.

Finalmente, el hospital garantizó a los usuarios que “las atenciones se estarán efectuando en la modalidad habitual y que aquellas prestaciones que no fueron realizadas serán reprogramadas”, lamentando los inconvenientes ocasionados durante la movilización.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad