Acuerdo entre médicos y dirección permite retomar funcionamiento normal en Hospital El Carmen

Tras una semana de tensión, el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada anunció el fin de la movilización de médicos honorarios, luego de un acuerdo alcanzado entre el Capítulo Médico HEC, el Colegio Médico Regional Santiago, el Servicio de Salud Metropolitano Central y la dirección del hospital.

En su comunicado, la institución destacó que el entendimiento permite “retomar el normal funcionamiento del hospital” y aseguró que la prioridad sigue siendo “resguardar la continuidad de la atención de salud de la población de Maipú y Cerrillos, especialmente de los pacientes más vulnerables”.

La dirección precisó que las medidas adoptadas forman parte de un “proceso de optimización administrativa y financiera, ajustado a la normativa vigente, orientado a corregir inequidades y avanzar en la formalización del empleo, incluyendo el traspaso en curso de médicos desde honorarios a contrata”.

Finalmente, el hospital garantizó a los usuarios que “las atenciones se estarán efectuando en la modalidad habitual y que aquellas prestaciones que no fueron realizadas serán reprogramadas”, lamentando los inconvenientes ocasionados durante la movilización.