“Aprende Italia”: Joven europea lleva 5 años en Chile y sigue enamorada de este rasgo nacional

La creadora de contenido Francesca Ferretti subió un video a sus redes sociales que generó un sinfín de reacciones. “Estando en Roma valoré lo bacan que es Chile”, comentó un compatriota.

Javier Méndez

“Aprende Italia”: Joven europea lleva 5 años en Chile y sigue enamorada de este rasgo nacional

Francesca Ferretti es una joven italiana que reside hace varios años en Chile y que, a través de sus videos en redes sociales, ha logrado acercar la cultura de su país a estas remotas coordenadas del mundo.

Eso sí, no todo se trata de comida autóctona y viajes al Viejo Continente. Recientemente, la creadora de contenido reveló uno de los aspectos que la sigue cautivando tras un lustro en territorio nacional.

“5 años viviendo en Chile y aun me asombra el nivel de educación de los chilenos, en Italia es puro caos por las calles”, escribió en una de sus publicaciones recientes.

En el registro, adjuntó imágenes donde se observa a personas haciendo fila para esperar su turno y a ciclistas respetando la ciclovía; una serie de escenas capturadas en distintos puntos de la capital.

“Aprende Italia”, fue el llamado de Ferretti.

El clip supera los 60 mil “me gusta” en Instagram y acumula un sinfín de comentarios.

“En Chile si hay fila, primero me pongo y después pregunto para qué es fila“, bromeó uno de los usuarios de la plataforma de Meta. ”Si te saltai’ la fila te tapan a chuchás", rescató otra.

Algunos plantearon una teoría: desde pequeños, los chilenos son curtidos en el arte de la espera y de la fila.

No faltó el "Somos el mejor país de Chile“ y las opiniones honestas. ”Los únicos que no sabemos el tremendo país en el que vivimos somos los mismos chilenos“, sumó otra voz.

El video:

