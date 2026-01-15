;

¿Se te mueren todas las plantas? Estos son los errores más comunes y cómo evitarlos

Unos especialistas en jardinería revelaron los descuidos más frecuentes y cómo corregirlos fácilmente.

Javiera Rivera

Plantas

Plantas / Lumina Images

¿Compras plantas con entusiasmo, las riegas con dedicación y aun así terminan marchitándose? Tranquilo: no necesitas tener “mano verde”. Según especialistas en jardinería, el problema suele estar en pequeños errores de cuidado.

Así lo explican el presentador de Gardeners’ World, Adam Frost, y la asesora horticultural de la Royal Horticultural Society (RHS), Clare Preston-Pollitt, quienes compartieron a la BBC News las claves fundamentales para mantener las plantas sanas.

Estos son los errores más comunes cuando cuidas tus plantas:

1. Elegir la planta correcta

Uno de los fallos más comunes es escoger plantas solo por su apariencia. Preston-Pollitt advierte que muchas personas compran especies que “lucen bonitas”, pero terminan deteriorándose lentamente porque están en el lugar equivocado.

Por ejemplo, las monsteras prosperan en espacios luminosos como el living; los lirios de la paz prefieren cocinas cálidas y húmedas, mientras que la potos o devil’s ivy se adapta bien a baños con vapor.

Mover una planta de lugar puede ser suficiente para devolverle vitalidad, aseguran los expertos.

2. Exceso de agua

Regar de más es una de las principales causas de muerte en plantas de interior. No todas requieren la misma cantidad de agua y, en especies como los cactus y suculentas, el exceso puede ser fatal.

Según Preston-Pollitt, hojas marrones en plantas suelen indicar riego incorrecto. Antes de volver a regar, recomienda comprobar si el sustrato está seco. En el caso de cactus y suculentas, se sugiere optar por una ligera pulverización en lugar de riego abundante.

Algunas de las plantas más resistentes —como la lengua de suegra, la cast iron plant y la Hoya carnosa— destacan por su alta tolerancia a la sequía y a espacios con poca luz, lo que las convierte en ideales para principiantes.

3. Ajustarse a la temporada

El cuidado también debe ajustarse a la temporada. Durante primavera y verano, cuando las plantas están en pleno crecimiento, pueden requerir riego frecuente e incluso fertilizante. Pero en otoño e invierno la situación cambia.

“La mayoría de las plantas entran en un estado semi dormido”, explica Preston-Pollitt. Con menos luz, el crecimiento se ralentiza y el riego debe reducirse al mínimo.

La experta también recomienda replantar en primavera, cuando las raíces pueden adaptarse mejor. Señales de alerta incluyen raíces saliendo por los orificios de la maceta o agua que se escurre inmediatamente al regar.

