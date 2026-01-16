;

Qué es PineDrama, la nueva aplicación de TikTok para ver series de un minuto de forma gratuita

La app está disponible en iOS y Android, y permite explorar contenidos por género y otras funciones.

Javiera Rivera

Qué es PineDrama, la nueva aplicación de TikTok para ver series de un minuto de forma gratuita / SOPA Images

TikTok amplió su presencia en el entretenimiento digital con el lanzamiento de PineDrama, una nueva aplicación enfocada exclusivamente en microdramas: series de ficción con capítulos de alrededor de un minuto.

La app –que permite acceder a todo su contenido de forma gratuita y sin publicidad– aún no está disponible en Chile, pero sí en Estados Unidos y Brasil.

PineDrama reúne producciones pensadas para el consumo rápido y vertical, con historias breves, giros constantes y finales diseñados para incentivar el maratón.

Entre los títulos más vistos figuran Love at First Bite, que supera los 18 millones de visualizaciones, además de The Officer Fell For Me, The Return of Divorced Heiress y My Unwanted Billionaire Ex.

A diferencia de otras aplicaciones que restringen el acceso completo mediante pagos semanales, PineDrama permite ver todos los episodios sin costo y utilizando la cuenta de TikTok para iniciar sesión.

Revisa también

ADN

Al respecto, Hernán López, fundador de la consultora Owl & Co., explicó que el lanzamiento sin anuncios ni muros de pago responde a una estrategia de prueba.

“Es la primera vez que TikTok lanza un producto de este tipo sin publicidad ni restricciones. Es probable que la monetización llegue una vez que la app gane tracción”, señaló en declaraciones recogidas por Infobae.

De acuerdo con estimaciones de Owl & Co., el mercado de microdramas generó más de 1.300 millones de dólares en Estados Unidos durante 2025, impulsado principalmente por pagos directos de usuarios.

Disponible en iOS y Android, la app permite explorar contenidos por género —como romance, thriller o drama familiar— y ofrece funciones de favoritos, historial, comentarios y recomendaciones personalizadas.

El lanzamiento se suma a la experiencia previa de “TikTok Minis”, integrada en la app principal, donde el formato ya había mostrado un alto nivel de engagement.

