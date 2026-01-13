“Si alguien tiene pensado adquirir un equipo, que lo haga pronto”: especialista en tecnología advierte sobre la crisis de las memorias RAM

Actualizar el modelo del teléfono, hacerse de una consola de videojuegos para el verano, elegir una computadora para el retorno al trabajo. Todas estas acciones tendrán que ser reconsideradas debido a una situación que atañe al mundo de la tecnología.

Se trata de la escasez de un elemento fundamental para el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos electrónicos de uso cotidiano: desde la nueva Nintendo Switch 2, pasando por el último modelo del teléfono de Apple, hasta las computadoras utilizadas a diario en oficinas.

“Es una memoria para almacenar los datos internos de las aplicaciones que están en uso. Es un componente crítico no solo para la computación tradicional, sino para muchas áreas tecnológicas”. Así define Vijay Khemlani, fundador de SoloTodo y comparador de tecnología, al componente en cuestión: la memoria RAM.

“Lo que está ocurriendo es que esta memoria se utiliza de forma intensiva en los data centers dedicados al procesamiento de inteligencia artificial. Por esta razón, hay compañías [de I.A] que están comprando prácticamente todo el stock de chips en el mercado”, explica el especialista.

En particular, detalla, es OpenAI (dueña de ChatGPT) quien ha adquirido grandes volúmenes. Esto ha llevado a que los principales fabricantes de memoria RAM del mundo, como Samsung o SK Hynix, estén vendiendo casi toda su producción a estas empresas.

Alucinando con la subida de precio de las RAM por la IA...



En agosto me monté yo un PC a piezas y me costó 129€ la corsair que está ahora a 492... Y algunas llegan a pasar los MIL EUROS 🙃



Mal momento para hacerse uno a piezas ._. pic.twitter.com/CdExfwTDgt — Roxiaas la más fuerte👌 (@PatriRoxas95) November 24, 2025

“Como consecuencia, los precios se han disparado en el último mes, un efecto que de a poco está empezando a notarse también en Chile”, afirma.

Diferencia entre el efecto para computadoras y teléfonos/consolas

En los tres rubros va a haber un impacto en los precios, explica Khemlani, pero con diferencias. En el caso de los computadores, el efecto será más evidente, ya que muchos equipos vienen con 8, 16 o incluso 32 GB de RAM.

“Lo que hoy se vende en tiendas corresponde a stock fabricado antes del aumento de costos, pero los equipos que lleguen el próximo año ya vendrán con precios ajustados por el valor de la RAM”, comenta.

En el caso de las consolas de videojuegos y los teléfonos móviles, al tener estos acuerdos más estrictos con sus proveedores, tendrán un remezón más pausado. “Aun así, también se verán afectados en cierta medida durante el próximo año”, añade.

¿Cuánta RAM necesitas según tu uso de la tecnología?

Según Vijay Khemlani, la cantidad de memoria RAM varía entre el tipo de dispositivo y el uso que se le dará.

Computadores (PC y notebooks)

Usuario básico: 8 GB de RAM (mínimo exigido por Windows 11).

Funcionamiento aceptable con pocos programas abiertos.



Para utilizar el navegador, Word y aplicaciones simples.

Usuario intermedio: 16 GB de RAM.

Permite trabajar con múltiples pestañas, videoconferencias y aplicaciones de oficina sin problemas.



Suficiente para juegos de bajo rendimiento.

Usuario gamer y/o profesional: 24 a 32 GB de RAM.

Recomendado para juegos más demandantes y tareas intensivas como edición de video.

Teléfonos móviles

Usuario básico: 6 GB de RAM (mínimo aceptable hoy).

Usuario de gama media: 8 GB de RAM.

Buen desempeño para uso diario, redes sociales y multitarea moderada.

Usuario avanzado / gama alta: 12 a 16 GB de RAM.

Pensado para multitarea intensiva, juegos y mayor longevidad del equipo.

¿Comprar ahora o esperar?

En cuanto a las proyecciones a futuro, el fundador de SoloTodo es claro: “Los precios con seguridad van a subir o, en el mejor de los casos, se mantendrán. Por eso, es recomendable adelantarse y asegurar la compra según las necesidades de cada persona”.

A su juicio, postergar la decisión de compra puede implicar enfrentar condiciones menos favorables en los próximos meses.

“Si alguien tiene pensado adquirir un equipo en los próximos meses, por ejemplo, para la vuelta a clases, lo ideal es hacerlo cuanto antes”, concluyó.