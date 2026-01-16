“Para llegar a los 97 años tienes que tener muchas mujeres (…) yo soy trentisexual” / Daniel Perez Garcia-Santos

Cualquiera podría pensar que, a medida que la edad avanza, disminuyen las ganas de emprender proyectos y la energía decae. Sin embargo, esta premisa no rige para Alejandro Jodorowsky, el mítico director chileno detrás de obras de culto como La montaña sagrada y El topo, cinta que incluso recibió elogios de John Lennon.

El próximo 17 de febrero el realizador nacido en Tocopilla cumplirá 97 años y en un diálogo con El País Semanal aseguró: “Quiero vivir 15 años más para seguir haciendo lo que estoy haciendo: vivir placenteramente”.

Actualmente sigue viviendo en Paris, Francia, acompañado fielmente por su esposa Pascale Montandon, quien es 43 años menor que él. “Alejandro está trabajando en varios libros y cómics, exposiciones, películas”, aseguro esta.

En medio del diálogo, y fiel a su estilo, Jodorowsky soltó un consejo “clave”: “Para llegar a los 97 años tienes que tener muchas mujeres”. Algo debe saber; en su historial aparecen tres esposas y cinco hijos en total.

“Vaya, entonces yo viviré poco porque soy gay”, replicó el entrevistador. “¿Es gay? Fantástico. Yo no soy homosexual, yo soy trentisexual", añadió el artista. Su pareja aclaró el punto: “Alejandro no tiene 30 mujeres, tiene solo una”

Poco después reveló sus intenciones de vivir hasta el centenario, tal y como le hizo su padre. Eso sí, también aclaró que no le tiene miedo a la muerte.

“Pienso en ella desde el día en que nací. No me asusta. Si no pensamos en la muerte, no estamos viviendo”, confesó.

Pese a su edad, sigue practicando la psicomagia y lee las cartas del tarot de forma trauita. “Yo no cobro. Ahora te cobran por todo, hasta por comer. Mire los restaurantes, que cobran. La comida debería ser gratis. El arte debería ser gratis”, sostuvo.