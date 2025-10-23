;

Rompió el silencio a 45 años del crimen: asesino de John Lennon confiesa por qué disparó contra el músico

Mark David Chapman reveló el motivo del asesinato ante la junta de libertad condicional, la cual concluyó que el hombre carece de “remordimiento genuino”.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images

Fue el 8 de diciembre de 1980 cuando Mark David Chapman mató con un revólver calibre 38 a John Lennon. Un asesinato que conmocionó al mundo de la música, hasta el día de hoy.

Ahora, a pocos meses de que se cumplan 45 años del crimen, el hombre volvió a saltar a la palestra tras darse a conocer la declaración de su última audiencia ante la junta de libertad condicional de Nueva York.

En sus declaraciones, el asesino de 70 años, reveló la razón que lo llevó a disparar. “Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente”, reconoció, según la transcripción obtenida por The New York Post.

Mark David Chapman: “Esa mañana del 8, lo supe”

Luego, Mark David Chapman añadió que “tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta”. En eso, uno de los comisionados quiso saber qué fue lo que lo llevó a querer asesinar a John Lennon.

John Lennon

A lo que el hombre respondió: “Para ser famoso, para ser algo que no era. Entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo. Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”.

Finalmente, la junta concluyó que Chapman carece de “remordimiento genuino o empatía significativa” por su crimen, por lo que le negó la libertad. Ante esto, deberá esperar hasta el año 2027 para volver a hacer la solicitud.

