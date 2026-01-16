Militar en retiro mata a dos delincuentes que le robaron su auto en Maipú: uno tenía 14 años

Durante la madrugada de este viernes, dos personas murieron tras un intento de robo de vehículo en la comuna de Maipú, luego de que el conductor —un suboficial mayor en retiro de la Fuerza Aérea— utilizara un arma de fuego para repeler el asalto.

Según los antecedentes preliminares, el hecho se originó cuando el exuniformado se desplazaba en su automóvil prestando servicios a través de una aplicación de transporte de pasajeros.

En ese contexto, recibió una solicitud de viaje y, al llegar al punto indicado, fue abordado por tres sujetos armados, quienes lo obligaron a descender del vehículo y se dieron a la fuga a bordo de este.

Sin embargo, los asaltantes avanzaron cerca de 40 metros antes de chocar, momento en que el conductor, portando una pistola debidamente inscrita, efectuó disparos en contra de los sujetos.

Posteriormente, el hombre se presentó ante Carabineros de Chile, donde se constató que dos individuos se encontraban fallecidos al interior del automóvil, mientras que un tercero logró escapar del lugar.

El procedimiento quedó en manos de la Policía de Investigaciones de Chile, que investiga las circunstancias del hecho ocurrido pasada la medianoche.