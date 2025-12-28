;

Delincuente abatido por funcionario PDI en Maipú cumplía condena por robo de vehículos

El sujeto murió tras un enfrentamiento armado luego de intentar robar el automóvil de un detective que llegaba a su domicilio.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile frustró la noche del sábado el robo de su vehículo en la comuna de Maipú, luego de repeler con su arma de servicio a tres delincuentes armados que lo interceptaron cuando ingresaba a su domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas en la intersección de Isabel Riquelme con Providencia. Según explicó el fiscal de Flagrancia Occidente, Patricio Rozas, durante la repelencia armada uno de los asaltantes recibió un impacto balístico que le causó la muerte en el lugar.

Posteriormente, el persecutor detalló que el delincuente abatido era un hombre de 21 años que mantenía un amplio prontuario policial, con dos condenas por el delito de receptación de vehículo motorizado. Una de ellas se encontraba en pleno cumplimiento, debiendo firmar periódicamente en Gendarmería.

En cuanto a los otros dos involucrados, su identidad aún no ha sido establecida, ya que huyeron a pie tras el enfrentamiento. Las diligencias investigativas continúan para dar con su paradero y esclarecer completamente la dinámica del hecho.

Desde la policía civil se informó además que el funcionario de la PDI no resultó lesionado y se encuentra en buen estado de salud, mientras que hasta ahora no se ha podido confirmar el uso efectivo de las armas que portaban los antisociales.

