Fue multicampeón con Colo Colo, seleccionado nacional y ahora jugará en la Primera B: sorpresa en el mercado chileno

El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue dejando movimientos que generan sorpresa y ahora fue el turno de Deportes Santa Cruz de anunciar una importante incorporación en la Primera B.

A través de sus redes sociales, el cuadro albiazul presentó a Juan Delgado como su nuevo refuerzo, quien llega al club tras defender las camisetas de Everton y del CD Irapuato, de la Segunda División de México, durante la temporada 2025.

“Juan Delgado es nuevo jugador de Deportes Santa Cruz. Extremo de amplia trayectoria y exseleccionado nacional, Juan cuenta con un destacado recorrido por el fútbol nacional e internacional”, escribieron en su anuncio en Instagram.

De esta manera, Juan Delgado vuelve a sumar una experiencia en el fútbol chileno, donde espera retomar el nivel que mostró en Colo Colo, club en el que se formó y con el que conquistó dos títulos, rendimiento que le permitió desarrollar gran parte de su carrera en el extranjero.

Gimnàstic de Tarragona (España), Paços de Ferreira y Tondela (Portugal), Necaxa (México) y Sheffield Wednesday (Inglaterra), fueron los clubes internacionales que defendió el futbolista.

Además, el extremo o lateral derecho registra pasos por la selección chilena, con la que alcanzó a disputar 15 partidos e incluso anotó un gol.