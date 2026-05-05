En la edición de Los Tenores de este martes 5 de mayo, nuestros panelistas conversaron con José Miguel Insulza, nuevo director de Azul Azul, quien se refirió al sueño del estadio propio, el fichaje de Alexis Sánchez y los problemas que atraviesa Michael Clark.

Gonzalo Jara, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas abordaron la posición de la casa de estudios de la Universidad de Chile con respecto a las últimas polémicas que involucran al club.

Además, comentaron el gol de Alexis Sánchez para darle oxígeno al Sevilla y el presente de Colo Colo tras instalarse como puntero exclusivo de la Liga de Primera.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 5 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.