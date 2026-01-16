;

VIDEO. “No va a tener agua esa piscina si...”: Colo Colo fija las condiciones para una salida de Lucas Cepeda

Aníbal Mosa planteó los pasos a seguir por el club en el mercado de fichajes.

Carlos Madariaga

Cristian Alvarado

Colo Colo presentó en Montevideo a su cuarto refuerzo para la temporada 2026, el delantero Maximiliano Romero, proveniente de O’Higgins.

En ese contexto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no dio por cerrado el mercado de fichajes del “Cacique”.

“Nos pusimos como meta con el cuerpo técnico y directores el llenar cuatro plazas: lateral derecho, centrales y el “9″. Con esos puestos cubiertos, vamos a entregar estos antecedentes para evaluar, ver el rodaje y después nos juntaremos si el técnico tiene alguna aprensión en alguna parte de la cancha. Estamos abiertos a escuchar a nuestro técnico", dijo, junto con poner el foco en torno al gran precio del plantel: Lucas Cepeda.

En Colo Colo no hay apuro con venderlo, pero sí tienen condiciones respecto a cuándo se pueda dar el traspaso del ex Santiago Wanderers.

“Ha habido muchas especulaciones y la verdad de las cosas es que no tenemos ninguna propuesta formal por Lucas. Lo ideal es dar plazo hasta que nosotros tengamos posibilidad de hacer una incorporación, la cuarta fecha. La idea es no despotenciar al equipo. Nos gustaría reemplazarlo si es que ocurre”, comentó Aníbal Mosa, descartando la opción de que Cepeda pueda irse a préstamo.

“La posición nuestra no es prestar a nuestros jugadores, mucho menos a Lucas, que es de los mejores jugadores del campeonato. Fue nuestra posición con Alan Saldivia. No va a tener agua esa piscina si viene con una opción de préstamo, la única posibilidad es que sea una venta, que sea buena para el club y el jugador. Si es necesario, le podemos ampliar el contrato y mejorar sus condiciones porque es un jugador de 22 años, con mucha proyección”, cerró el mandamás de Colo Colo.

