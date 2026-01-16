Este viernes, Colo Colo oficializó a Maximiliano Romero como su cuarto refuerzo para la temporada 2026, quien desde ya se suma a los trabajos de Fernando Ortiz en Uruguay.

Tras que su nombre fuera aprobado en la reunión de directorio de Blanco y Negro, rápidamente se realizaron las gestiones para que el delantero fuera presentado oficialmente ante los medios de comunicación.

“Muchas gracias por hacer cumplir un gran paso en mi carrera, que es estar en este club hermoso. Voy a dar lo mejor de mí para poder llevar a Colo Colo donde se merece”, fueron las primeras palabras del futbolista ex O’Higgins.

Sobre si ha conversado con el “Tano” en Montevideo y el ritmo con el que llega, señaló: “Todavía no he hablado mucho con el profesor. Trataré de dar lo mejor para empezar jugando. Todavía tengo que conocer a mis compañeros, no he podido entrenar con ellos, pero tengo que dar el máximo para llegar a la primera, tercera o quinta fecha con mayor ritmo de juego”.

Al ser consultado por los motivos para firmar en el “Cacique”, afirmó que “venir a Chile fue un cambio en mi vida para bien. La verdad es que me gustó mucho el país y las demás cosas internas de la familia. Yo quería seguir en Chile, ya se lo había dicho a mi familia, y cuando tuvimos el llamado de Colo Colo no lo pensé”.

“Mi posición natural es centrodelantero, pero también he jugado mucho por fuera y con doble ‘9’. Vengo acá a aportar donde me toque. No pienso en un lugar específico, sino en aportar para el equipo, para que todos se sientan bien”, sentenció Romero sobre el rol que espera tener en el plantel.