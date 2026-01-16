Confirman programación del primer Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile: estalla una polémica

La ANFP oficializó la programación de las siete primeras fechas de la Liga de Primera 2026, la cual comenzará el próximo viernes 30 de enero con el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano.

Con el fixture completo ya en mano desde hace una semana y ahora con la agenda definida para las primeras jornadas, rápidamente surgió la duda sobre el Superclásico, que ya tiene fecha asignada.

El primer duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el domingo 1 de marzo, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental, horario que ya genera polémica.

Esto se debe a que solo tres días después, el “Romántico Viajero” deberá enfrentar a Palestino en la fase previa de la Copa Sudamericana, lo que podría provocar molestia en Azul Azul, tal como ocurrió la temporada anterior, cuando llegaron a instancias finales del torneo internacional.

La situación se complica aún más al considerar que los “árabes”, además, tendrán un día más de descanso, ya que jugarán el sábado 28 de febrero ante O’Higgins en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Aún resta un mes y medio para que se dispute el primer Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, y las polémicas ya comienzan a instalarse, en lo que además será el reencuentro de Octavio Rivero y, a la espera de su oficialización, Juan Martín Lucero con el Estadio Monumental.