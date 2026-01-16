En plena crisis oficialista: Presidente Boric golpea la mesa y lanza fuerte llamado a la unidad

Experto advierte escalada regional ante un eventual ataque de EE. UU. a Irán: “La probabilidad de un conflicto mayor es muy alta”

En medio de las tensiones que atraviesa el oficialismo en la recta final del Gobierno, el Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes una actividad en Quinta Normal para marcar el inicio del pago masivo del seguro social, uno de los pilares de la reforma previsional impulsada por su administración y que el Mandatario busca consolidar como parte central de su legado.

Según informaron las autoridades, más de 1,3 millones de personas verán incrementadas sus pensiones durante enero, sumándose este nuevo beneficio al ahorro previsional individual y, en muchos casos, a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

16 de enero de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric encabeza actividad que marca el inicio de los pagos del Seguro Social, en el Teatro Municipal de la Casona Dubois, en la comuna de Quinta Normal. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

El hito fue destacado como un cambio estructural en el sistema, al incorporar un componente solidario tras años de predominio exclusivo de la capitalización individual.

La ceremonia contó con la presencia de ministros, parlamentarios y autoridades locales, además de figuras clave en la tramitación de la reforma, como la extitular del Trabajo y Previsión Social, la excandidata presidencial Jeannette Jara y el exministro de Hacienda Mario Marcel.

En su discurso, el Presidente Boric subrayó que los principales avances sociales de su Gobierno han sido posibles gracias a la unidad del sector progresista, en una clara alusión a las diferencias recientes entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

“La izquierda, el progresismo no tiene que andar peleando entre ellos, tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones”, sostuvo el Mandatario.

“Todo lo que hemos avanzado en derechos sociales universales durante nuestro gobierno ha sido única y exclusivamente porque hemos estado unidos, por eso le hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero como ciudadano, hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar, pero salir adelante siempre untos, con las manos unidas y con el pueblo, con la gente desde los territorios", sumó.

Por su parte, Jeannette Jara valoró el inicio de los pagos del seguro social como un “avance civilizatorio” y recalcó que la reforma previsional tardó más de una década en concretarse. Asimismo, advirtió que su correcta implementación requerirá continuidad, capacidad técnica y voluntad política por parte del próximo gobierno.

En ese contexto, la exministra hizo un llamado a no poner en riesgo una reforma que, aseguró, “le cambia la cara al sistema de pensiones chileno”, destacando que la experiencia demuestra que, cuando el oficialismo actúa unido, es posible avanzar en transformaciones de alto impacto social.