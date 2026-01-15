En el marco de su destacada participación en Congreso Futuro 2026, el abogado argentino y Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas, Santiago Cantón, ofreció un crudo análisis sobre la fragilidad del orden mundial actual. En diálogo con el programa Tu Nuevo ADN, el experto advirtió sobre un “deterioro enorme del Estado de Derecho” que afecta de manera transversal a las democracias del planeta, impulsado por la politización de los derechos humanos y el incumplimiento de normas básicas de convivencia internacional.

Cantón, quien posee una vasta trayectoria en organismos como la OEA y la ONU, se refirió específicamente a la situación en Venezuela, calificando la reciente captura de Nicolás Maduro como una acción compleja que, si bien responde a denuncias de crímenes de lesa humanidad, expone las debilidades del sistema multilateral. “Lo que sucedió es una clara violación al derecho internacional... es completamente violatorio de la Carta de las Naciones Unidas”, señaló el jurista, advirtiendo que este tipo de precedentes podrían ser utilizados por otras potencias para justificar invasiones o capturas de líderes en el futuro.

El rol de las potencias y el “mundo desarmado”

De acuerdo al diagnóstico entregado por Cantón en la entrevista conducida por Andrea Obaid, el mundo se encuentra hoy en una etapa de “incertidumbre” debido al retiro de grandes actores de los espacios de diálogo diplomático. El experto mencionó los casos de China, Estados Unidos, Rusia e India, cuyos líderes, según su visión, han mostrado un escaso respeto por las normas internacionales en conflictos como los de Ucrania, Gaza y la reciente tensión en Groenlandia.

“El riesgo que estamos viviendo es que muchos gobiernos se están retirando de los organismos multilaterales... si no hay diálogo, lo que sigue es la guerra”, enfatizó el abogado, subrayando que las instituciones internacionales, aunque imperfectas, han sido vitales para evitar catástrofes bélicas mayores a lo largo de las últimas décadas.

Esperanza en los nuevos liderazgos

Pese al sombrío panorama, Cantón destacó a América Latina como una región mayoritariamente democrática y pacífica, que no registra conflictos bélicos entre países, aunque sí graves problemas de seguridad interna y violencia criminal. En ese sentido, posicionó a Chile como uno de los modelos de trayectoria institucional en la zona, rescatando el legado de figuras como Hernán Santa Cruz en la promoción de los derechos fundamentales.

Finalmente, el expositor de Congreso Futuro hizo un llamado urgente a las nuevas generaciones: “Necesitamos que la juventud se active, tome acción y decisiones para revertir el mundo de hoy”. Según Cantón, el cambio de paradigma necesario para restaurar el equilibrio global dependerá de la capacidad de los jóvenes para proponer ideas que superen los errores de los liderazgos actuales y fortalezcan nuevamente la diplomacia sobre la fuerza.