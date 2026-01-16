La presencia de grandes cetáceos en las costas chilenas es mucho más que un espectáculo visual; es un termómetro vital para la ciencia. En una reciente entrevista en el programa Tu Nuevo ADN, la Dra. Susannah Buchan, investigadora de COPAS Coastal y CEAZA, profundizó en su exposición de Congreso Futuro 2026 titulada “Ballenas: indicadores de la salud del océano”. La experta explicó que, debido a su enorme tamaño y altos requerimientos energéticos, las ballenas eligen zonas de alimentación con altísimas concentraciones de krill, lo que revela áreas de extraordinaria productividad marina.

De acuerdo con Buchan, el monitoreo del comportamiento y el “dialecto” acústico de estos animales permite identificar refugios climáticos y procesos oceanográficos clave. “Las ballenas nos van indicando dónde poner nuestros esfuerzos de conservación y dónde proteger ecosistemas emblemáticos”, señaló la oceanógrafa, destacando al Archipiélago de Humboldt como un laboratorio natural de clase mundial.

Una amenaza silenciosa en las costas

Sin embargo, el diagnóstico para estas especies es preocupante. Durante la conversación con Andrea Obaid, Buchan alertó que Chile es el país con la tasa más alta del mundo en muertes de grandes ballenas por colisiones con embarcaciones. La mayoría de estas especies, como la ballena azul y la ballena sei, se encuentran en categoría de peligro de extinción, y el aumento del tráfico marino en zonas como el mar interior de Chiloé y el Estrecho de Magallanes agrava su situación.

A esto se suman las amenazas de megaproyectos en zonas críticas y el impacto del cambio climático, que genera olas de calor marinas y altera los patrones de surgencia costera. Este último fenómeno, que ocurre solo en cuatro zonas del mundo, es el que permite que aguas frías y ricas en nutrientes suban a la superficie, alimentando la cadena trófica de la cual dependen los cetáceos.

Tecnología para la conservación

Para combatir este retroceso, el equipo científico liderado por la Dra. Buchan ha implementado tecnologías de vanguardia, como un sistema de marcajes con ventosas que no dañan la piel del animal. Esta herramienta ha permitido realizar más de 100 registros —la cifra más alta a nivel global para estas especies—, recreando su vida bajo el agua para entender mejor sus rutas y riesgos.

Finalmente, la investigadora enfatizó la necesidad de un enfoque precautorio en la planificación del territorio marítimo. Dado que los censos poblacionales avanzan lento, proteger las zonas de alta productividad identificadas por las ballenas es, según Buchan, la estrategia más eficiente para asegurar que estas poblaciones pasen de un estado crítico a una recuperación plena.