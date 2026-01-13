;

Lanzan plan de $1.280 millones para intervenir y rescatar 15 humedales críticos en la Región Metropolitana

Andrea Obaid conversó en Tu Nuevo ADN con Mauricio Fabry jefe de Desarrollo Planificación del GORE RM sobre esta millonaria inversión.

ADN Radio

plan de $1.280 millones para intervenir y rescatar 15 humedales críticos en la Región Metropolitana

plan de $1.280 millones para intervenir y rescatar 15 humedales críticos en la Región Metropolitana

14:14

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un ambicioso proyecto de conservación ambiental se prepara para la Región Metropolitana, con el objetivo de frenar el deterioro de los ecosistemas hídricos de la capital. Se trata de una iniciativa de Fortalecimiento de la gestión para la conservación de humedales, la cual contempla una inversión total de $1.286.640.000 para intervenir zonas que hoy se encuentran bajo amenaza directa.

La urgencia de la medida responde a un diagnóstico preocupante: la gestión limitada de estos espacios está afectando la resiliencia climática de cerca de 7 millones de personas. Para revertir este escenario, el plan —que tendrá una duración de 24 meses— intervendrá 15 humedales de la región, priorizando aquellos que se encuentren en estado “crítico o intermedio” (rojo o amarillo) y que requieran acciones inmediatas.

Según se detalla en la minuta técnica del proyecto, la estrategia no solo abarca áreas silvestres, sino que incluye explícitamente a los humedales urbanos ya declarados bajo la Ley 21.202 y reconocidos en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

El “Semáforo” y la tecnología de punta

Uno de los pilares innovadores de la propuesta es la implementación de un “Semáforo de Gestión de Humedales”. Esta herramienta permitirá clasificar los ecosistemas según sus niveles de protección legal, conservación y presión antrópica (humana), facilitando la toma de decisiones sobre dónde poner los recursos.

Además, el proyecto incorpora un fuerte componente tecnológico. Se utilizará monitoreo en tiempo real mediante sensores para medir la calidad del agua, el nivel freático y la biodiversidad, sumado al uso de teledetección y análisis de imágenes satelitales para evaluar la evolución de la cobertura vegetal. Toda esta información alimentará una plataforma de datos centralizada para la toma de decisiones basada en evidencia.

Obras físicas y participación ciudadana

Del presupuesto total, la partida más abultada corresponde al ítem de “Pilotos de Restauración y Puesta en Valor”, que se lleva el 46% de los recursos ($597 millones). Estos fondos se destinarán a intervenciones demostrativas en al menos tres humedales priorizados, financiando infraestructura habilitante como senderos ecológicos, miradores, accesos inclusivos y señalética interpretativa.

El plan también contempla la creación de una Secretaría Técnica que operará como núcleo del programa y fomentará la ciencia ciudadana, involucrando a las comunidades locales en la recolección y validación de datos ambientales para asegurar la sostenibilidad de los parques a largo plazo.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad