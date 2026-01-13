Lanzan plan de $1.280 millones para intervenir y rescatar 15 humedales críticos en la Región Metropolitana

Un ambicioso proyecto de conservación ambiental se prepara para la Región Metropolitana, con el objetivo de frenar el deterioro de los ecosistemas hídricos de la capital. Se trata de una iniciativa de Fortalecimiento de la gestión para la conservación de humedales, la cual contempla una inversión total de $1.286.640.000 para intervenir zonas que hoy se encuentran bajo amenaza directa.

La urgencia de la medida responde a un diagnóstico preocupante: la gestión limitada de estos espacios está afectando la resiliencia climática de cerca de 7 millones de personas. Para revertir este escenario, el plan —que tendrá una duración de 24 meses— intervendrá 15 humedales de la región, priorizando aquellos que se encuentren en estado “crítico o intermedio” (rojo o amarillo) y que requieran acciones inmediatas.

Según se detalla en la minuta técnica del proyecto, la estrategia no solo abarca áreas silvestres, sino que incluye explícitamente a los humedales urbanos ya declarados bajo la Ley 21.202 y reconocidos en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

El “Semáforo” y la tecnología de punta

Uno de los pilares innovadores de la propuesta es la implementación de un “Semáforo de Gestión de Humedales”. Esta herramienta permitirá clasificar los ecosistemas según sus niveles de protección legal, conservación y presión antrópica (humana), facilitando la toma de decisiones sobre dónde poner los recursos.

Además, el proyecto incorpora un fuerte componente tecnológico. Se utilizará monitoreo en tiempo real mediante sensores para medir la calidad del agua, el nivel freático y la biodiversidad, sumado al uso de teledetección y análisis de imágenes satelitales para evaluar la evolución de la cobertura vegetal. Toda esta información alimentará una plataforma de datos centralizada para la toma de decisiones basada en evidencia.

Obras físicas y participación ciudadana

Del presupuesto total, la partida más abultada corresponde al ítem de “Pilotos de Restauración y Puesta en Valor”, que se lleva el 46% de los recursos ($597 millones). Estos fondos se destinarán a intervenciones demostrativas en al menos tres humedales priorizados, financiando infraestructura habilitante como senderos ecológicos, miradores, accesos inclusivos y señalética interpretativa.

El plan también contempla la creación de una Secretaría Técnica que operará como núcleo del programa y fomentará la ciencia ciudadana, involucrando a las comunidades locales en la recolección y validación de datos ambientales para asegurar la sostenibilidad de los parques a largo plazo.