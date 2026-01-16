;

Detienen a banda chilena en España: robaban viviendas de lujo en Málaga

Cuatro integrantes de la organización fueron detenidos por la Policía Nacional y quedaron en prisión provisional, tras ser vinculados a una serie de robos con fuerza en sectores exclusivos de la Costa del Sol.

Cristóbal Álvarez

La Policía de España realiza un operativo de detención

La Policía de España realiza un operativo de detención / Europa Press News

Agentes de la Policía Nacional de España desarticularon en Málaga a una banda criminal integrada por ciudadanos chilenos, a quienes se atribuye al menos una decena de robos con fuerza en viviendas ubicadas en sectores de alto poder adquisitivo de la Costa del Sol.

En el marco del operativo, cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas por su presunta participación en los hechos, registrados en el distrito Este de la capital malagueña y en las comunas de Nerja y Mijas. Por orden de la autoridad judicial, todos los imputados quedaron en prisión provisional mientras se desarrolla la investigación.

De acuerdo con la policía, el grupo operaba con una estructura definida y métodos especializados, centrados en el escalamiento de muros perimetrales y la fractura de cerraduras y ventanas. Su objetivo principal eran viviendas habitadas, desde donde sustraían dinero en efectivo, joyas y objetos de alto valor, actuando en lapsos de tiempo reducidos para evitar ser detectados.

Revisa también:

ADN

La investigación fue liderada por el Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga y se inició en octubre pasado, tras una serie de denuncias por robos reiterados en urbanizaciones exclusivas. A partir de esos antecedentes, los agentes lograron identificar a los sospechosos, quienes se habían instalado temporalmente en un departamento del centro de la ciudad, utilizado como base para planificar los delitos.

Según los antecedentes reunidos, la única mujer del grupo cumplía labores de vigilancia previa, recorriendo urbanizaciones y verificando la ausencia de moradores mediante timbres o la observación de viviendas sin luces. Una vez confirmado el objetivo, dos de los hombres ejecutaban el robo utilizando herramientas como radiales, patas de cabra y destornilladores, mientras un cuarto integrante se encargaba del transporte y apoyo logístico.

Durante el registro del inmueble utilizado por los detenidos, los funcionarios incautaron joyas, dinero en efectivo, relojes, teléfonos móviles y herramientas empleadas en los robos. Con estas diligencias, la Policía Nacional dio por completamente desarticulada la organización criminal.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad