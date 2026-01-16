Detienen a banda chilena en España: robaban viviendas de lujo en Málaga

Agentes de la Policía Nacional de España desarticularon en Málaga a una banda criminal integrada por ciudadanos chilenos, a quienes se atribuye al menos una decena de robos con fuerza en viviendas ubicadas en sectores de alto poder adquisitivo de la Costa del Sol.

En el marco del operativo, cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas por su presunta participación en los hechos, registrados en el distrito Este de la capital malagueña y en las comunas de Nerja y Mijas. Por orden de la autoridad judicial, todos los imputados quedaron en prisión provisional mientras se desarrolla la investigación.

De acuerdo con la policía, el grupo operaba con una estructura definida y métodos especializados, centrados en el escalamiento de muros perimetrales y la fractura de cerraduras y ventanas. Su objetivo principal eran viviendas habitadas, desde donde sustraían dinero en efectivo, joyas y objetos de alto valor, actuando en lapsos de tiempo reducidos para evitar ser detectados.

La investigación fue liderada por el Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga y se inició en octubre pasado, tras una serie de denuncias por robos reiterados en urbanizaciones exclusivas. A partir de esos antecedentes, los agentes lograron identificar a los sospechosos, quienes se habían instalado temporalmente en un departamento del centro de la ciudad, utilizado como base para planificar los delitos.

Según los antecedentes reunidos, la única mujer del grupo cumplía labores de vigilancia previa, recorriendo urbanizaciones y verificando la ausencia de moradores mediante timbres o la observación de viviendas sin luces. Una vez confirmado el objetivo, dos de los hombres ejecutaban el robo utilizando herramientas como radiales, patas de cabra y destornilladores, mientras un cuarto integrante se encargaba del transporte y apoyo logístico.

Durante el registro del inmueble utilizado por los detenidos, los funcionarios incautaron joyas, dinero en efectivo, relojes, teléfonos móviles y herramientas empleadas en los robos. Con estas diligencias, la Policía Nacional dio por completamente desarticulada la organización criminal.