Delincuentes roban camión de valores en Santiago, pero botan gaveta tras manchar billetes con tinta

En horas de la tarde de este viernes, delincuentes protagonizaron un violento asalto en el centro de Santiago contra un camión de valores.

El hecho ocurrió en calle Argomedo, entre General Urriola y Raulí, cuando personal de la empresa Loomis se encontraba retirando cerca de $1,5 millones en efectivo desde una tienda que vende repuestos de motocicletas.

En ese momento, al menos tres ladrones premunidos con armas de fuego y cuchillos intimidaron a los trabajadores y sustrajeron la gaveta con el monto de dinero intacto.

Sin embargo, a pocas cuadras del atraco, fue encontrada la gaveta, puesto que esta habría entintado los billetes en cuestión.

Más antecedentes los entregó el comandante Bernardo Leiva, de la Prefectura Central Metropolitana de Carabineros. “El vehículo de transporte de valores estaba retirando una cantidad aproximada de $1,5 millones de una tienda distribuidora de repuestos de motocicletas”, señaló.

“Los dos vigilantes fueron intimidados con armas blancas y armas de fuego. Se robaron una gaveta que contenía el monto que estaban retirando de la tienda”, agregó.

“Posteriormente, los sujetos huyen del lugar y en una distancia muy corta, botan la misma gaveta al exterior. Por el momento, registramos una pasada por Pórtico de Costa del Norte, en el sector de la comuna de Huechuraba”, aseveró el uniformado.

Actualmente, personal especializado de Carabineros se encuentran trabajando en el lugar para dar con los responsables.