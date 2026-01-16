;

Trágico accidente en Santiago: motorista murió tras ser atropellado por bus del sistema RED

Un peatón habría cruzado por un lugar no habilitado y provocado la maniobra que terminó en tragedia.

Un grave siniestro vial se registró la mañana de este viernes en avenida Vicuña Mackenna, a la altura del centro de Santiago y en el límite con la comuna de Providencia, dejando como saldo un motorista fallecido tras ser colisionado y atropellado por un microbús del transporte público.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados en el lugar, el hecho ocurrió a aproximadamente una cuadra de la Alameda, frente a la Embajada de Argentina.

Según versiones preliminares, un peatón habría cruzado intempestivamente la calzada por un sector no habilitado, lo que obligó al motorista a realizar una maniobra evasiva. En ese intento, el conductor de la motocicleta perdió el equilibrio tras rozar al peatón y cayó a la vía, momento en que fue alcanzado por el microbús.

Producto del impacto, el motorista falleció en el lugar. El peatón involucrado no resultó con lesiones, mientras que el conductor del bus fue detenido de manera preventiva y se encuentra prestando declaración, al igual que el peatón, para esclarecer la dinámica exacta del accidente.

Hasta el sitio del suceso llegó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, quienes realizan peritajes para determinar responsabilidades.

A raíz del procedimiento, el tránsito se mantiene suspendido en avenida Vicuña Mackenna hacia el norte desde Diagonal Paraguay, con desvíos por calle Rancagua y otras arterias del sector. La congestión afecta tanto a vehículos particulares como al transporte público, en un punto neurálgico cercano a Plaza Baquedano.

Las autoridades llamaron a los conductores y peatones a extremar las medidas de precaución mientras continúan las diligencias.

