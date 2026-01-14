;

Primer cambio de hora en 2026: ¿Cuándo es y qué se hace en el reloj?

El país se prepara para el ajuste en el minutero. La medida que marcará el inicio del horario de invierno en gran parte del territorio nacional.

Javier Méndez

Como es costumbre cada año, Chile se prepara para su primer ajuste en los relojes.

En un tiempo más, se dejará atrás el horario de verano y se concretará un nuevo cambio de hora: el primero de 2026.

Según la normativa vigente, el ajuste en casi todos los dispositivos se producirá el próximo sábado 4 de abril de 2026.

Esta medida rige para Chile Continental (desde la región de Arica y Parinacota hasta la de Aysén) y también para Chile Insular.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Esto hay que hacer en abril

El sábado 4 de abril de 2026 a las 23:59 se tendrá que atrasar el minutero en 60 minutos.

Según el Decreto 224, la regla no aplica en dos zonas en el sur del territorio nacional: la Región de Magallanes (desde 2016) y la Región de Aysén (desde 2025).

El principal objetivo de esta medida es permitir que la luz solar coincida de mejor manera con el inicio de las actividades laborales y escolares durante las mañanas. De ahí en más, no oscurecerá tan tarde.

Para quienes cuentan con dispositivos inteligentes (smartphones, tablets o computadores), se recomienda verificar que la configuración de la zona horaria esté en modo automático. De lo contrario, el ajuste deberá realizarse de forma manual en el menú de configuración de cada equipo.

