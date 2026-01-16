;

Científicos descubren un tipo de azúcar natural baja en calorías que no eleva la insulina

El nuevo endulzante natural podría beneficiar a personas con diabetes o problemas de control de glucosa.

Un grupo de científicos identificó un azúcar natural que es dulce y baja en calorías, lo que podría convertirla en una alternativa más saludable al azúcar tradicional y a los edulcorantes artificiales.

Según información publicada en Science Alert, se trata de la tagatosa, un endulzante poco común que tiene cerca del 92% del dulzor del azúcar de mesa, pero aporta solo un tercio de sus calorías.

Estudios indican que no genera aumentos bruscos de insulina, lo que la vuelve especialmente atractiva para personas con diabetes o problemas de control glicémico.

Además, es “amigable con los dientes”, ya que no favorece el crecimiento de bacterias asociadas a la caries.

Según explicó el ingeniero biológico Nik Nair, el equipo utilizó bacterias Escherichia coli modificadas genéticamente y una enzima descubierta en un moho viscoso para transformar glucosa en tagatosa.

La tagatosa se encuentra en pequeñas cantidades en algunos lácteos y frutas, es considerada segura por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los investigadores destacan que este avance podría abrir la puerta a una producción a gran escala de azúcares raros, en un mercado que, según estimaciones, podría alcanzar los 250 millones de dólares en 2032.

