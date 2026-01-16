Decretan prisión preventiva para uno de los hijos y principal sospechoso de la muerte de Julia Chuñil

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Los Lagos determinó las medidas cautelares para los 3 hijos de Julia Chuñil, todos investigados por su eventual participación en el crimen de la dirigente mapuche.

En ese sentido, el tribunal determinó la prisión preventiva para Javier Omar Troncoso Chuñil, uno de los hijos de la activista medioambiental y principal sospechoso de la muerte de su madre.

En tanto, Pablo San Martín Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil quedaron bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Por otro lado, la Fiscalía de Los Ríos interpuso un recurso de apelación para revertir las cautelares contra los dos hermanos, con el objetivo de que queden en prisión preventiva.

De momento, tanto Pablo como Jeannette quedarán detenidos en el Complejo Penitenciario de Valdivia, a la espera de la resolución de este recurso.

Se espera que durante esta jornada, personal policial continúe los trabajos investigativos en la localidad de Máfil, donde se cree que puede estar el cuerpo de Chuñil.

Cabe mencionar que, según la investigación llevada adelante por la Fiscalía, Javier Troncoso Chuñil habría sido el autor material del crimen.