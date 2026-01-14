;

VIDEO. Bochornoso momento en la qualy del Australian Open: celebró antes de tiempo y terminó perdiendo

Sebastián Ofner quedó eliminado del primer Grand Slam del año tras vivir un insólito despiste.

Damián Riquelme

Bochornoso momento en la qualy del Australian Open: celebró antes de tiempo y terminó perdiendo / Agencia Getty

El Abierto de Australia 2026 ha comenzado en su fase previa de clasificación para aquellos que no tuvieron acceso directo a esta competición.

Por la segunda ronda del cuadro, el austriaco Sebastian Ofner, número 131 del ranking ATP, se cruzó con el estadounidense Nishesh Basavareddy, número 239 de este ranking.

En un duelo que parecía tener bajo control frente al norteamericano, Ofner repartió los dos primeros sets con parciales de 6/4 uno cada uno, llevando la definición a un tercer parcial. En ese set decisivo, el austriaco tomó el mando con autoridad y se adelantó 7-1 en el tie break.

Al sumar el séptimo punto, Ofner levantó los brazos y caminó con seguridad hacia la red para saludar a su rival, convencido de haber cerrado el partido bajo el formato tradicional de desempate a siete puntos, sin reparar en que en los Grand Slams el tie break del último set se disputa a 10 unidades.

Pese a celebrar con un grito de victoria y gestos de euforia, aún faltaban puntos por jugar y el estadounidense siguió sumando hasta que finalmente se llevó el partido por 13-11. Con este episodio nos recuerda la vieja lección: no hay que celebrar antes de tiempo.

Revisa el compacto aquí

