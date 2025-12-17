El inesperado anuncio de Carlos Alcaraz que impacta al mundo del tenis: “Tras más de siete años...”

Una impactante noticia remeció este miércoles al mundo del tenis, luego de que Carlos Alcaraz, número uno del ranking ATP, anunciara oficialmente el fin de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, entrenador con el que trabajaba desde que tenía 15 años.

El murciano estuvo bajo la tutela del histórico coach español durante más de siete años, período en el que alcanzó la cima del deporte al conquistar 6 títulos de Grand Slam y un total de 24 trofeos.

A través de sus redes sociales, el tenista de 22 años comunicó la noticia con un emotivo mensaje. “Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", expresó Alcaraz.

“Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", agregó.

La emotiva despedida de Carlos Alcaraz a Juan Carlos Ferrero

En esa línea, Alcaraz sostuvo: “Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar".

“Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", continuó.

Finalmente, el número uno del mundo señaló: “Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. ¡Gracias por todo, Juanki!“.

Según reveló Marca, el nuevo entrenador de Alcaraz será Samuel López, quien ya trabajaba en el equipo técnico y ahora asumirá como coach principal en solitario. El cambio llega en un momento clave, a solo un mes del inicio del Abierto de Australia, el único Grand Slam que el español aún no ha conseguido ganar.