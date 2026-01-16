;

Así operan los barcos fantasma que evaden las sanciones internacionales en alta mar

El fenómeno no es nuevo, pero ha crecido en los últimos años.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Peter Summers

Millones de kilómetros de océano esconden una red silenciosa y peligrosa: los llamados barcos fantasma.

Aunque a simple vista parecen buques comerciales comunes, estos barcos operan al margen de las leyes internacionales, moviendo crudo y mercancías sancionadas sin ser detectados.

Según una publicación en The Conversation, la reciente interceptación del petrolero Marinera —antes conocido como Bella 1— en aguas del Atlántico Norte por parte de Estados Unidos reveló solo una pieza del rompecabezas.

¿Cómo operan los barcos fantasma?

Expertos califican a este tipo de buques como “flotas en la sombra”: naves que cambian constantemente de nombre, bandera y propietario para evadir sanciones económicas.

Se mueven de forma irregular, desaparecen de los sistemas de seguimiento y realizan transferencias de carga barco a barco en alta mar, mezclando productos y borrando su origen.

Estas maniobras dificultan la identificación de la carga y mantienen a los barcos legalmente registrados, pero prácticamente invisibles para las autoridades y reguladores.

El fenómeno no es nuevo, pero ha crecido en los últimos años al calor de las sanciones internacionales. La opacidad de estas operaciones genera competencia desleal y distorsiona los precios.

Según Paula Lamo, profesora de la Universidad de Cantabria, los barcos fantasma son un “síntoma de un sistema marítimo que tolera la opacidad como parte de su funcionamiento”.

La reciente operación estadounidense, denominada “Lanza del Sur”, demuestra que los gobiernos buscan recuperar el control de estas rutas invisibles, pero también evidencia que el océano se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación económica y geopolítica global.

