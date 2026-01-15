;

Ministro van Klaveren se reúne con canciller de Bolivia para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

“Da cuenta del buen camino por el que estamos transitando, en la aspiración común de poder restablecer relaciones diplomáticas”, sostuvo la autoridad boliviana.

Tras una serie de acercamientos previos, el canciller Alberto van Klaveren se reunió en la tarde de este jueves con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, con motivo de la relación diplomática entre ambos países, suspendida desde 1974.

En la reunión ocurrida en la capital del país, abordaron temas económicos y comerciales. Entre los hitos se cuenta la suscripción de dos protocolos destinados a modernizar y fortalecer el Acuerdo de Complementación Económica N°22.

Entre los entendimientos alcanzados figura también la firma de un memorándum de cooperación en turismo, orientado a impulsar el desarrollo y la promoción de esta actividad en ambos países.

De acuerdo con Cancillería, durante la reunión las delegaciones expresaron su interés en avanzar hacia una mayor apertura del espacio aéreo, con el objetivo de mejorar la conectividad y el intercambio, así como en la modernización del oleoducto Sica Sica, entre otros temas.

Al finalizar el encuentro, el canciller Alberto van Klaveren subrayó que la visita de su par boliviano, Rogelio Mayta Aramayo, constituye un hito en la relación bilateral, dado que históricamente no han sido frecuentes las reuniones entre cancilleres de Chile y Bolivia.

En ese contexto, Van Klaveren destacó que se trata de un vínculo que se construye de manera gradual y valoró especialmente el gesto del gobierno boliviano, que a poco más de dos meses de asumir envió a uno de sus máximos representantes a Chile.

Por su parte, Aramayo coincidió en que se ha logrado un avance significativo en un plazo acotado y señaló que estos acuerdos reflejan la aspiración compartida de restablecer relaciones diplomáticas en el menor plazo posible.

