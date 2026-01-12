VIDEOS. A semanas del cambio de mando: Boric y Kast coinciden en el arranque del Congreso Futuro 2026
El Presidente y el mandatario electo compartieron espacio, marcando el primer encuentro tras la cita en La Moneda luego del triunfo del republicano en la segunda vuelta.
El Congreso Futuro 2026 comenzó este lunes en Santiago con una imagen política de alto simbolismo: la coincidencia pública del Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en la inauguración del evento de divulgación científica más importante de América Latina, a menos de dos meses del cambio de mando fijado para el 11 de marzo.
La instancia marca una de las primeras apariciones conjuntas entre ambos líderes desde la elección presidencial y es destacada como una señal “republicana” en medio de un escenario de alta polarización política.
El encuentro entre Boric y Kast se dio en el marco de la apertura de la 15ª edición del Congreso Futuro, organizado por el Senado y la Fundación Encuentros del Futuro, queeste año reúne a más de 120 exponentes internacionales, incluidos tres Premios Nobel: Ardem Patapoutian (Fisiología), Jack Szostak (Medicina) y Rattan Lal (Química).
Revisa también
Tras los discursos inaugurales, el programa contempla un homenaje a la astrónoma María Teresa Ruiz, una de las científicas chilenas más reconocidas a nivel mundial, y el inicio de los primeros bloques temáticos centrados en inteligencia artificial, cambio climático, biotecnología, filosofía y futuro del trabajo.
El Congreso Futuro 2026 se desarrollará en 39 bloques, desde este 12 al 17 de enero, con actividades presenciales y transmisiones virtuales gratuitas, además de extenderse a diversas regiones del país.
En paralelo, se realizarán la Cumbre del Futuro del Trabajo y la II Cumbre de Filosofía, que buscan profundizar el debate sobre los impactos sociales y éticos del desarrollo tecnológico.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.