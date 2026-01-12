El Congreso Futuro 2026 comenzó este lunes en Santiago con una imagen política de alto simbolismo: la coincidencia pública del Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en la inauguración del evento de divulgación científica más importante de América Latina, a menos de dos meses del cambio de mando fijado para el 11 de marzo.

La instancia marca una de las primeras apariciones conjuntas entre ambos líderes desde la elección presidencial y es destacada como una señal “republicana” en medio de un escenario de alta polarización política.

El encuentro entre Boric y Kast se dio en el marco de la apertura de la 15ª edición del Congreso Futuro, organizado por el Senado y la Fundación Encuentros del Futuro, queeste año reúne a más de 120 exponentes internacionales, incluidos tres Premios Nobel: Ardem Patapoutian (Fisiología), Jack Szostak (Medicina) y Rattan Lal (Química).

Tras los discursos inaugurales, el programa contempla un homenaje a la astrónoma María Teresa Ruiz, una de las científicas chilenas más reconocidas a nivel mundial, y el inicio de los primeros bloques temáticos centrados en inteligencia artificial, cambio climático, biotecnología, filosofía y futuro del trabajo.

El Congreso Futuro 2026 se desarrollará en 39 bloques, desde este 12 al 17 de enero, con actividades presenciales y transmisiones virtuales gratuitas, además de extenderse a diversas regiones del país.

En paralelo, se realizarán la Cumbre del Futuro del Trabajo y la II Cumbre de Filosofía, que buscan profundizar el debate sobre los impactos sociales y éticos del desarrollo tecnológico.