Las tres razones del partido de Johannes Kaiser para restarse del gabinete de Kast

El Partido Nacional Libertario (PNL) ha oficializado su distanciamiento del gobierno de José Antonio Kast, fundamentando su decisión en un diagnóstico crítico sobre la estructura del próximo gabinete. Según la colectividad, el esquema de poder diseñado por el Presidente Electo no garantiza los espacios necesarios para ejecutar las reformas que forman parte de su identidad política.

La razón principal esgrimida por la tienda se centra en la pérdida de influencia. Tras participar en diversas mesas de diálogo, la directiva nacional determinó que el diseño actual les impide tener una incidencia real en las áreas estratégicas que componen su oferta electoral. Para el PNL, entrar al gobierno sin capacidad de ejecución sería una contradicción con su mandato ciudadano.

El propio Johannes Kaiser señaló que “para ser las cortinas del living o la figura de mimbre o de cerámica para estar de la chimenea no tiene sentido”, dijo a radio Conquistador.

Autonomía frente a “diseño político”

De acuerdo al comunicado oficial emitido este 14 de enero, el partido sostiene que puede ser un “mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia”. Esta postura sugiere que la colectividad prefiere actuar como un aliado externo o un fiscalizador de principios antes que integrarse a un gabinete donde su visión podría quedar diluida por el diseño de Kast.

El texto es explícito al señalar que, tras evaluar las conversaciones de los últimos días, la directiva concluyó que la integración no es el camino óptimo. En lugar de ello, apuestan por servir a los “intereses superiores de la Patria” desde fuera de la estructura estatal, resguardando así su libertad de acción para criticar o apoyar medidas específicas.

Vigilancia de principios doctrinarios

Otro de los motivos clave es la defensa de su declaración de principios. Al mantenerse fuera del Ejecutivo, el PNL busca evitar compromisos que pudiesen obligarlos a transar en valores fundamentales. Desde esta nueva vereda, el partido se compromete a realizar aportes que consideren “correctos” para ayudar a la gestión de Kast, pero sin estar atados a la disciplina de gobierno.

Finalmente, el partido reconoció la plena libertad de José Antonio Kast para elegir a sus colaboradores, deseándole éxito en su gestión por el bien de Chile. Con este movimiento, el PNL se posiciona como una fuerza política que prioriza la coherencia programática por sobre las cuotas de poder en la administración entrante.