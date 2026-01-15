VIDEO. “El sistema político no ha encontrado las claves”: Kathya Araujo y el gran problema que Chile no logra resolver
La notable investigadora de la Usach, Kathya Araujo, revela las dos grandes revoluciones que ha vivido el país en los últimos 40 años y explica por qué la clase política no ha sabido interpretar estos cambios. Una conversación con Rocío Montes, directora de El País Chile y Mauricio Bustamante, conductor de Radio ADN, que se introduce en las zonas profundas de nuestra sociedad, en un nuevo capítulo de “De esto se habla”.
