Running: cuatro eventos en regiones marcarán el verano en Chile

El inicio del verano en Chile trae consigo diversas y tradicionales actividades deportivas para seguir, como el Ironman 70.3 de Pucón, el Reñaca Surf Pro en Viña del Mar o el Seven en la misma “Ciudad Jardín”.

A lo anterior también se suma el running, el cual entrega un atractivo calendario con diversas competencias, con diferentes distancias y en varias zonas del país.

En febrero, el Run and Sand, que involucra correr sobre arena, en un desafío físico mayor, tendrá dos fechas: el domingo 1 de febrero, en Papudo, con distancias de 3 y 7 kilómetros; y el sábado 7 de febrero, en el Faro Monumental de La Serena, con opciones de competir en 5, 10 y 21 kilómetros.

Luego, el domingo 22 de febrero, se desarrollará la edición número 49 de la Media Maratón de Valdivia, organizada por el Club Atlético Manuel Plaza, y que cuenta con cinco distancias: 3, 5, 10, 21 y 42 kilómetros, todas comenzando en el Parque Helipuerto.

Finalmente, el domingo 8 de marzo, el Parque Bicentenario de Concepción albergará la Media Maratón de la ciudad penquista, ofreciendo competencia en 5, 10 y 21 kilómetros, teniendo estas dos últimas distancias certificadas por World Athletics.

Cabe destacar que, para las inscripciones de todas estas fechas, hay descuentos para quienes están afiliados a Caja Los Andes.