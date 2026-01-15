;

Running: cuatro eventos en regiones marcarán el verano en Chile

Con diversas distancias y exigencias, los atletas tienen opciones para recorrer el país en competencia.

Carlos Madariaga

Running: cuatro eventos en regiones marcarán el verano en Chile

Running: cuatro eventos en regiones marcarán el verano en Chile / Instagram @deportesmunivaldivia

El inicio del verano en Chile trae consigo diversas y tradicionales actividades deportivas para seguir, como el Ironman 70.3 de Pucón, el Reñaca Surf Pro en Viña del Mar o el Seven en la misma “Ciudad Jardín”.

A lo anterior también se suma el running, el cual entrega un atractivo calendario con diversas competencias, con diferentes distancias y en varias zonas del país.

Revisa también:

ADN

En febrero, el Run and Sand, que involucra correr sobre arena, en un desafío físico mayor, tendrá dos fechas: el domingo 1 de febrero, en Papudo, con distancias de 3 y 7 kilómetros; y el sábado 7 de febrero, en el Faro Monumental de La Serena, con opciones de competir en 5, 10 y 21 kilómetros.

Luego, el domingo 22 de febrero, se desarrollará la edición número 49 de la Media Maratón de Valdivia, organizada por el Club Atlético Manuel Plaza, y que cuenta con cinco distancias: 3, 5, 10, 21 y 42 kilómetros, todas comenzando en el Parque Helipuerto.

Finalmente, el domingo 8 de marzo, el Parque Bicentenario de Concepción albergará la Media Maratón de la ciudad penquista, ofreciendo competencia en 5, 10 y 21 kilómetros, teniendo estas dos últimas distancias certificadas por World Athletics.

Cabe destacar que, para las inscripciones de todas estas fechas, hay descuentos para quienes están afiliados a Caja Los Andes.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad