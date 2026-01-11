¡Histórico! Diego Moya se queda con el Ironman 70.3 de Pucón y marca un nuevo récord / Sebastian Miranda

Este domingo, y luego de días de mucha acción en La Araucanía, se disputó la carrera élite del Ironman 70.3 de Pucón, la cual dejó una hazaña histórica para el deporte chileno.

El representante nacional Diego Moya se quedó con la victoria en la categoría masculina, con un tiempo de 3 horas, 42 minutos y 7 segundos, marcando un nuevo récord para la competencia.

Además, se convirtió en el primer chileno en ganar la prueba principal del triatlón desde que Pucón es franquicia, consumando también un nuevo triunfo nacional masculino luego de 33 años. Antes, solo Cristian Bustos había logrado esta hazaña.

El podio lo completaron el argentino Luciano Taccone, quien terminó a ocho minutos de Moya, mientras que el bronce también quedó en Chile, con Martín Baeza cerrando una jornada histórica para el país.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo apoyando. Nos vemos en la siguiente. No venía por el récord, venía por el triunfo. Fue sorpresivo el récord, pero venía con buenas piernas y desde Valdivia con muy buenas sensaciones”, señaló Diego Moya a la transmisión de Chilevisión tras finalizar la carrera.

En cuanto a la categoría femenina, fue la mexicana Cecilia Pérez quien nuevamente acabó la carrera en primer lugar, consagrándose bicampeona del certamen.

De todas maneras, sí hubo una chilena en el podio, ya que Francisca Garrido terminó en la tercera posición, a solo segundos de la argentina Romina Biagioli, que terminó segunda.