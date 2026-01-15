Presidente Boric pide justicia tras absolución de Claudio Crespo en el Caso Gatica: “No puede haber impunidad”

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, en compañía de algunos de sus ministros.

En dicha instancia, el Mandatario aprovechó de referirse al fallo respecto al Caso Gatica, donde finalmente se absolvió al carabinero (r) Claudio Crespo, pese a que se acreditó que fue él quien disparó.

“El día de ayer absolvió a Claudio Crespo, autor del disparo que le quitó la vista, los ojos, a Gustavo Gatica”, partió señalando el Mandatario.

“Como Presidente de la República no me corresponde referirme a los detalles del fallo, cuyas características específicas conoceremos recién cuando se publique la sentencia en mayo, pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón”, agregó.

“En este caso debe haber justicia, y que si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo Gatica y su familia”, afirmó el jefe de Estado.

Esta no es la primera vez que el Presidente Boric se refiere a esta resolución, ya que previamente, en conversación con CNN Chile, indicó que “Gustavo hoy día no puede ver y quien le disparó no recibe una condena, eso me parece desgarrador”.