Jair Bolsonaro fue operado con éxito por una hernia inguinal en Brasilia

El exmandatario, condenado por intento de golpe de Estado, fue trasladado desde prisión a un centro asistencial.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue operado “con éxito” este jueves para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro, a través de redes sociales.

Bolsonaro, de 70 años, permanece en prisión desde finales de noviembre cumpliendo una condena de 27 años por intento de golpe de Estado y el miércoles salió por primera vez de su detención para ser internado en un hospital de Brasilia, donde se realizó la intervención quirúrgica.

“Cirugía finalizada con éxito, sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, señaló Michelle Bolsonaro en una publicación de Instagram, confirmando la evolución favorable del procedimiento.

