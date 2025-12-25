Jair Bolsonaro fue operado con éxito por una hernia inguinal en Brasilia

Santiago

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue operado “con éxito” este jueves para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro, a través de redes sociales.

Bolsonaro, de 70 años, permanece en prisión desde finales de noviembre cumpliendo una condena de 27 años por intento de golpe de Estado y el miércoles salió por primera vez de su detención para ser internado en un hospital de Brasilia, donde se realizó la intervención quirúrgica.

“Cirugía finalizada con éxito, sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, señaló Michelle Bolsonaro en una publicación de Instagram, confirmando la evolución favorable del procedimiento.