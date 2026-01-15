;

Midtjylland negocia la extensión de contrato de Dario Osorio

El elenco danés quiere abrochar al extremo por más tiempo en virtud de un posible traspaso.

Carlos Madariaga

Midtjylland negocia la extensión de contrato de Dario Osorio / Mondadori Portfolio

Darío Osorio sigue siendo uno de los nombres más exportables que tiene el fútbol chileno y así lo tienen claro en su club, el Midtjylland.

El cuadro danés ha tenido diversos sondeos por el extremo nacional, de 21 años, pero igualmente se proyectan en torno a su posible venta.

Al respecto, el medio danés Bold informó que el Midtjylland está negociando la opción de extender el contrato de Darío Osorio.

Su vínculo con el equipo finaliza a mitad de 2028, pero el interés de los nórdicos es ampliarlo un año más, es decir, para junio de 2029.

Midtjylland espera que el formado en la U de Chile acepte, considerando que otros jóvenes atacantes del equipo, como Aral Simsir y Franculino Djú, también tienen contrato hasta aquella última fecha.

Darío Osorio ya suma 91 partidos por el elenco europeo, completando 21 goles y 13 asistencias. Para el verano en el “Viejo Continente”, la directiva del equipo danés proyecta una posible venta del seleccionado nacional.

