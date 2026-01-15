Midtjylland negocia la extensión de contrato de Dario Osorio / Mondadori Portfolio

Darío Osorio sigue siendo uno de los nombres más exportables que tiene el fútbol chileno y así lo tienen claro en su club, el Midtjylland.

El cuadro danés ha tenido diversos sondeos por el extremo nacional, de 21 años, pero igualmente se proyectan en torno a su posible venta.

Al respecto, el medio danés Bold informó que el Midtjylland está negociando la opción de extender el contrato de Darío Osorio.

Su vínculo con el equipo finaliza a mitad de 2028, pero el interés de los nórdicos es ampliarlo un año más, es decir, para junio de 2029.

Midtjylland espera que el formado en la U de Chile acepte, considerando que otros jóvenes atacantes del equipo, como Aral Simsir y Franculino Djú, también tienen contrato hasta aquella última fecha.

Darío Osorio ya suma 91 partidos por el elenco europeo, completando 21 goles y 13 asistencias. Para el verano en el “Viejo Continente”, la directiva del equipo danés proyecta una posible venta del seleccionado nacional.