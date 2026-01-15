Hombre no encontraba trabajo y aceptó oferta sin leer el contrato: terminó en la primera línea de la guerra Rusia-Ucrania

Omar, un ciudadano sirio, tenía problemas para encontrar trabajo, hasta que un reclutador les ofreció a él y a otros hombres lo que entendieron como empleos de resguardo de instalaciones petroleras en Rusia. Sin embargo, al llegar al país, se dieron cuenta de que habían sido engañados.

En un centro de reclutamiento en Briansk, una mujer les ofreció contratos de un año con el Ejército ruso, con un sueldo mensual de unos 2.500 dólares y un pago inicial de 5.000 dólares. En Siria, señala Omar, esas sumas eran impensadas.

No obstante, cerca de un mes después, Omar figuraba en la primera línea del frente de la guerra Rusia-Ucrania. “Vamos a morir aquí al 100%”, pronunció en un mensaje de voz para la BBC.

La responsable fue una exprofesora rusa de 40 años llamada Polina Azarnykh, quien envió cerca de 500 invitaciones a hombres extranjeros que les permitían ingresar a Rusia y sumarse al Ejército. Tanto ellos como sus familiares relataron a periodistas que la mujer los engañó.

A través de su canal de Telegram, la mujer ofrece a extranjeros contratos de un año para el servicio militar. Las publicaciones mencionaban el reclutamiento en un “batallón internacional de élite”.

Polina Azarnykh, a 40-year-old former Russian teacher Ampliar

El detalle está, reclama Omar, en que los contratos estaban escritos en ruso, idioma que ninguno comprendía. Además, Azarnykh se quedó con sus pasaportes, prometiéndoles la ciudadanía rusa.

Casi un año después, descubrió el porqué de la promesa de la exprofesora: un decreto ruso de 2022 permite que el Ejército prorrogue automáticamente los contratos de los soldados hasta que termine la guerra.

“Todos sabían perfectamente que iban a la guerra”

“Todos sabían perfectamente que iban a la guerra. ¿Pensaron que podrían obtener un pasaporte ruso, no hacer nada y vivir en un hotel cinco estrellas?… Nada es gratis”, afirmó Azarnykh en un video publicado en octubre de 2024.

Poco después, Azarnykh envió un mensaje de voz a una madre cuyo hijo servía en el Ejército. En él, señala que la mujer había “publicado algo horrible sobre el Ejército ruso”. Usando groserías, amenaza la vida de su hijo y le advierte: “Te encontraré a ti y a todos tus hijos”.

La BBC intentó contactar en reiteradas ocasiones a la reclutadora. Colgó las llamadas. En mensajes posteriores, calificó el trabajo periodístico como “poco profesional” y amenazó con demandar por difamación. También declaró: “Nuestros respetados árabes pueden meterse sus acusaciones por el culo”.