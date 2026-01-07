EE.UU. compromete “una paz duradera en Ucrania” con Rusia ante la Coalición de Voluntarios en París

Estados Unidos participó por primera vez en la reunión de la Coalición de Voluntarios en París, expresando su apoyo explícito a las garantías de seguridad para Ucrania junto a un grupo de líderes encabezados por la figura de Volodímir Zelenski.

El enviado especial Steve Witkoff destacó avances en marcos bilaterales de estabilidad, involucrándose en compromisos para una paz sostenible en territorio ucraniano tras el contexto de los ataques iniciados por Rusia en febrero de 2022.

El delegado por la Casa Blanca enfatizó en redes sociales el “progreso significativo en varias líneas de trabajo críticas, incluyendo un marco bilateral de seguridad y un plan de prosperidad”.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión del evento, reveló que EE. UU. liderará la supervisión de un eventual alto el fuego, marcando un giro en su rol.

“Estados Unidos clarificó su participación, en particular en la vigilancia de la línea del frente”, afirmó el mandatario de Francia, resaltando su relevancia por las capacidades militares estadounidenses.

Witkoff, en tanto, sostuvo: “Estamos de acuerdo con la Coalición en que garantías de seguridad perdurables y compromisos de prosperidad robustos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y continuaremos trabajando en este esfuerzo”.

Compromisos de la Declaración de París

Al cierre de la cumbre, Macron, Zelensky, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz, firmaron la Declaración de París en un momento cúlmine que marca un nuevo hito en el escenario global.

Este documento establece la continuidad en el suministro de armamento y entrenamiento a las fuerzas ucranianas, además de mecanismos jurídicamente vinculantes para responder a futuras agresiones rusas mediante acciones militares, logísticas, de inteligencia, diplomáticas o sanciones.

Se prevé una fuerza multinacional con presencia aérea, marítima y terrestre, alejada de la línea de contacto, y un ejército ucraniano de hasta 800.000 efectivos como primera línea de defensa.

Vigilancia y aportes aliados con miras al futuro

Un eje principal entre lo acordado es el sistema de verificación del alto el fuego, con una comisión especial para evaluar incumplimientos y una sede tripartita en París que involucrará a la coalición, Washington y Kiev.

Starmer anunció una declaración de intenciones entre Reino Unido y Francia para desplegar centros militares en Ucrania post-conflicto, con instalaciones protegidas para equipo.

Merz abrió la puerta a una contribución alemana desde territorio OTAN, sujeta a aprobación del Bundestag, fortaleciendo así el disuasorio europeo en el este.

Steve Witkoff, en representación de Estados Unidos, concluyó optimista: “Estaremos continuando nuestras discusiones con la delegación de Ucrania mañana, y estamos esperanzados de conseguir un ímpetu adicional en el futuro cercano”.