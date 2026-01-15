Histórica figura de La Roja deja Europa y ficha por inesperado club sudamericano: “Garra y jerarquía”

Karen Araya, histórica volante chilena y referente de La Roja, protagonizó una de las grandes sorpresas del actual mercado de fichajes. A través de redes sociales, la jugadora de 31 años fue presentada como nuevo refuerzo de Universitario de Deportes, tras un largo recorrido por Europa.

“Garra y jerarquía para las Leonas. Karen Araya, mundialista chilena, múltiple campeona y con amplia experiencia internacional, llega para reforzar el mediocampo de las Leonas”, escribió el cuadro peruano en su cuenta de X.

La campeona de la Copa Libertadores 2012 con Colo Colo llega al elenco crema procedente del FC Nantes de Francia. La futbolista nacional se desvinculó del cuadro galo para retornar a Sudamérica y se pondrá bajo las órdenes del técnico chileno Carlos Véliz, con quien coincidió en el “Cacique”.

Además de su paso por el Nantes, Araya también defendió en Europa las camisetas del Sevilla FC en dos etapas y del Madrid CFF, acumulando más de 70 apariciones en la liga española femenina.

Formada en clubes como Unión La Calera y Santiago Morning, alcanzó la gloria continental con Colo Colo en 2012, conquistando la Copa Libertadores Femenina. En su palmarés cuenta con ocho títulos, seis de ellos con las “Albas” y dos con las “Bohemias”.

A nivel de selección, Araya es considerada una referente absoluta: disputó los tres encuentros de la Copa del Mundo de Francia 2019 y ha superado la barrera de las 100 apariciones con la camiseta de Chile.