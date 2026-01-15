Coquimbo Unido cierra la puerta a más salidas de jugadores: “Ningún club chileno...”

El campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, disputó ayer miércoles su primer amistoso del 2026, amargando la “Noche Lila”, donde Deportes Concepción presentó a sus refuerzos.

El elenco “pirata” no contó con algunos de sus refuerzos, como Lucas Pratto, Guido Vadalá y Benjamín Gazzolo, pero aún así sumaron una victoria por 2-1.

“Estamos tranquilos, más allá del resultado. Siempre es bueno ganar, pero estamos tranquilos porque se ve que tenemos variantes, que el equipo sigue teniendo una cierta línea. Tuvimos más la posesión de la pelota, vino el redebut de Dixon Pereira. En un momento, los cuatro de más arriba eran jóvenes de nosotros. Los que entran, aportan. Se ve un equipo sólido”, remarcó el gerente deportivo del elenco nortino, Pablo Ramírez.

En Collao, el dirigente de Coquimbo Unido desestimó más salidas del equipo luego de las partidas de Bruno Cabrera, Cecilio Waterman, Matías Palavecino y Cristián Zavala. Esto ante los rumores de una eventual partida de Nicolás Johanssen al Barcelona de Guayaquil.

“No hay nada, nadie ha preguntado. No estamos negociando por ningún jugador. Estamos en una situación donde, para que se vayan los jugadores, tiene que haber una retribución económica distinta de hace tres o cuatro años. No creo que ningún club chileno pueda pagar los valores en los que tenemos tasados nuestros jugadores”, planteó Pablo Ramírez, sin dar por cerrado el plantel.

“Eventualmente, estamos evaluando sumar un jugador más, pero vamos a conversar con Hernán Caputto. Estamos contentos con el plantel que armamos, los chicos están en condiciones de entrar y debutar (...) Hay que aprovechar esos torneos para tener variantes y que sean protagonistas los jugadores que hemos sembrado. Para eso, tenemos un proyecto, para que los chicos jueguen”, concluyó, pensando en los cinco torneos que deberá afrontar Coquimbo Unido en 2026.