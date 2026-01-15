;

“Hay mucho interés”: liberan nuevas entradas gratuitas para concierto “Carmina Burana” en el Estadio Nacional

Luego de que los 35 mil tickets se agotaran en dos horas, la Universidad de Chile confirmó la liberación de un nuevo cupo de entradas para la esperada presentación.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen de archivo

Agencia UNO | Imagen de archivo / Oscar Guerra

Tras el masivo interés que despertó el concierto “Carmina Burana” en el Estadio Nacional, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, anunció la liberación de un nuevo grupo de entradas gratuitas, luego de que los 35 mil tickets iniciales se agotaran en dos horas.

La obra, escrita por el compositor alemán Carl Orff, se realizará este sábado 17 de enero y será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile.

Y contará con un montaje de gran escala para las 35 mil personas que lleguen al coliseo ñuñoíno a disfrutar de la presentación, la cual busca repetir el impacto logrado en diciembre de 2024 con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Entradas gratuitas para concierto “Carmina Burana”

“Ha habido mucho interés (...). Vamos a poder liberar un grupo de entradas mañana a las 10:00 horas”, comunicó Rosa Devés. Cabe destacar que las entradas se encontrarán disponibles en el portal Punto Ticket (pincha aquí).

Para quienes no logren conseguir una, el concierto será transmitido en vivo y en directo por TVN, además de las señales de UChile TV (11.2) y Radio Universidad de Chile (102.5 FM).

