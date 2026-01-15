El Quita Penas y sus más de 100 años de historia: la dueña que quiere preservar “la picá más antigua” como patrimonio

En una nueva edición de País ADN, Aldo Schiappacasse y Piedad Vergara conversaron con María Salomé Rojas Bravo, ‘Choli’, actual dueña del reconocido bar y restaurante El Quita Penas.

Se trata de uno de los locales más emblemáticos de Santiago, ubicado en la comuna de Recoleta justo al frente del Cementerio General, siendo uno de los establecimientos gastronómicos con mayor trayectoria.

Considerada “la picá más antigua” de la ciudad, ‘Choli’ asegura que el local cuenta con casi 126 años desde su apertura original, donde se han vivido miles de historias, siendo una de las más famosas su vínculo con Colo Colo en el proceso de su fundación.

En cuanto al nombre, explicó que surge como referencia a aquellas personas que llegaban desde el cementerio al otro lado de la calle: “Vas con mucha pena, pero te vas feliz después de haber sido tratado con cariño y servirte los mejores platos típicos chilenos”.

En la cocina destacan preparaciones como “carnes al jugo, las mechadas, una rica cazuela. Un pastel de choclo, según la época, una buena chorrillana, mariscos también”. Asimismo, la barra ofrece siempre “un buen tinto, un aperitivo, un pisco sour (...) después terminan con su combinadito”.

Por otra parte, valoró la fidelidad de su clientela, valorando que luego de “años bastante tristes” por lo que fue el estallido social y la pandemia, “no nos ha abandonado”. Además, extendió la invitación a quienes no los han visitado.

Vínculo propietario

Respecto a su historia con El Quita Penas, Rojas contó que va a cumplir 30 años siendo propietaria, precisando que se trata de la tercera generación de titulares.

“Ha tenido tres dueños: los dos primeros fueron matrimonios italianos y nosotros, que ya vamos a cumplir 30 años, somos el tercer matrimonio que nos hacemos cargo“, detalló.

“Nosotros somos comerciantes; yo comerciante, hija de comerciante, y los padres de mi esposo tuvieron un restaurante en El Salto (...) siempre los dos trabajando en comercio", agregó.

Y fue un día, de forma casual, cuando su esposo “pasó por ahí cerca a El Quita Penas y vio que se vendía (...) nos pareció una buena idea, lo compramos y nos ha ido bastante bien“.

Ampliar

Posibilidad de ser Patrimonio

A más de 125 años de su apertura y miles de historias que han marcado la vida de los chilenos El Quitapenas ha sabido dejar una huella imborrable en la memoria colectiva y cultura popular del país.

Además, junto con sortear las fechas y años complejos, hubo una oportunidad en la que se presentó la amenaza de ser derrumbado (reubicado) por la eventual construcción de un edificio, aunque no pasó más allá y el local pudo conservarse.

María Salomé apela a que pudo preservarse gracias “los años, su historia”, lo que incluso debería llevarlo a ser considerado como “patrimonio”.