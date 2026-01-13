;

Dream Theater regresa a Chile este 2026: fecha, valores y dónde será el concierto

La icónica banda estadounidense festejará su decimosexto álbum “Parasomnia” en nuestro país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Dream Theater regresa a Chile este 2026: fecha, valores y dónde será el concierto

La emblemática banda de metal progresivo, Dream Theater, anunció un nuevo concierto en Chile para este 2026.

Tras una exitosa gira norteamericana, la agrupación compuesta por James LeBrie, John Myung, John Petrucci, Mike Portnoy y Jordan Rudess celebrará su decimosexto álbum “Parasomnia” en nuestro país.

El show será “Una Noche con Dream Theater”, instancia en la que se repasarán los más grandes himnos de la banda estadounidense.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Dream Theater en Chile?

Dream Theater visitará nuevamente nuestro país en un show que está programado para el próximo 22 de abril, en el Movistar Arena, en Santiago, región Metropolitana.

Tras 15 años de preparación, Dream Theater lanzó su decimosexto álbum de estudio “Parasomnia”, el 7 de febrero del 2025, a través de su sello discográfico de toda la vida, Inside Out Music/Sony Music.

¿Cuál es el valor de las entradas?

Las entradas estarán disponibles en Puntoticket. La Preventa Fans comenzará el próximo jueves 15 de enero a las 12:00 horas. En tanto, la Venta General iniciará el viernes 16 de enero, también a las 12:00 horas.

De acuerdo a lo publicado por Puntoticket, los precios de las entradas son los siguientes (el cargo por servicio está incluido):

  • Tribuna: $40.300.
  • Platea Alta Silver: $59.800.
  • Cancha de Pie: $64.400.
  • Accesibilidad Universal: $64.400.
  • Acompañante AU*: $64.400.
  • Platea Alta Golden: $69.000.
  • Platea Baja Silver: $86.300.
  • Platea Baja Golden: $109.300.
  • Silver: $120.800.
  • Golden: $155.300.
  • Platea Baja Diamante: $155.300.
  • Platinum: $179.400.
  • Diamante: $207.00.

